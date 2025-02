L1 : Paris écrase Monaco, avec un premier but pour Kvara

La 21e journée de Ligue 1 débutait par un choc entre le Paris Saint-Germain, leader, et l’AS Monaco, qui avait l’occasion de revenir à la hauteur de l’OM, au deuxième rang. Alors que les deux formations s’apprêtent à disputer un barrage de C1, Luis Enrique optait pour un 4-3-3 avec Doué, Barcola, Dembélé en rôle de faux neuf et Kvartskhelia. Alors qu’Adi Hutter a choisi en 4-4-2 avec Embolo et la recrue Biereth à la pointe de l’attaque, devant Akliouche et Minamino sur les ailes.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 53 21 +38 16 5 0 58 20 3 Monaco 37 21 +9 11 4 6 37 28

Mais très vite, les Parisiens ont dicté leur jeu dans cette rencontre et cela s’est concrétisé rapidement sur un coup-franc au premier poteau de Vitinha, très mal négocié par Majecki (1-0, 6e). Dominateurs, les Franciliens étaient en maîtrise totale, mais sur une superbe passe dans la profondeur de Magassa, Zakaria pouvait tromper Donnarumma - également fautif au premier poteau - pour aller égaliser (1-1, 19e). Monaco prenait confiance et il fallait un sublime retour de Pacho pour empêcher le but de Minamino (23e).

Premier but pour Kvartskhelia avec le PSG

L’ASM insistait, mais le PSG aussi, à l’image d’un joli geste d’un Doué et d’un Dembélé remuant dans cette première période animée. Mais après la pause, cela n’a pas duré. Après une récupération haute, Barcola trouvait Kvartskhelia dans l’axe, qui se jouait d’un crochet sur Mawissa, avant d’aller chercher son premier but avec le PSG (2-1, 54e). Quelques instants plus tard, Monaco craquait après une belle frappe de Dembélé au premier poteau (3-1, 57e).

Après une fin de match maitrisée, Dembélé s’offrait un doublé après un magnifique travail de Nuno Mendes sur la gauche (4-1, 90e+3). Paris s’imposait largement dans ce match disputé, mais rapidement plié par les hommes de Luis Enrique en seconde période, qui a mis un coup sur la tête aux Asémites. Un véritable coup dur au classement pour Monaco, qui manque de revenir sur l’OM et risque de sortir du podium à l’issue du week-end. Avec 13 points d’avance, Paris peut préparer tranquillement son barrage de Ligue des Champions contre Brest.