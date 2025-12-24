Menu Rechercher
Bundesliga

Dortmund a fixé le prix de Karim Adeyemi

Par Allan Brevi
1 min.
Karim Adeyemi @Maxppp

Après une série d’incidents qui ont agité le vestiaire du BVB, le Borussia Dortmund se penche sur l’avenir de Karim Adeyemi. Entre altercations, jets de bouteilles et tensions sur le terrain, le jeune attaquant de 23 ans voit désormais son comportement surveillé de près. Selon Bild, la direction du club doit se réunir juste après Noël pour décider à la fois de la sanction financière à appliquer et de l’orientation future du joueur au sein du club.

Initialement, Dortmund envisageait une prolongation du contrat d’Adeyemi avec une revalorisation salariale et l’ajout d’une clause libératoire. Mais les récents écarts de conduite rendent cette perspective incertaine. En effet, le club souhaite avant tout préserver la valeur marchande de son attaquant et a fixé le prix minimum de départ à 60 millions d’euros. Aucun club n’a encore formulé d’offre concrète, mais des clubs comme le Barça et Manchester United suivent la situation de près d’après le journal allemand. Affaire à suivre…

