PSG : Marquinhos sait où il veut terminer sa carrière

Dans un entretien accordé à Europe 1, le défenseur central et capitaine du Paris Saint-Germain s'est confié sur l'actualité de son club, à la veille de la réception de Manchester City pour le choc de la deuxième journée du groupe A de la Ligue des Champions. L'international brésilien a même donné des indices sur la suite de sa carrière, qu'il voit bien continuer au club de la capitale après déjà huit saisons.

« Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C'est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l'histoire du club », a-t-il affirmé au micro d'Europe Matin. Il a également ajouté qu'il souhaiterait terminer sa carrière au PSG : « ça me plairait. Je ne pense pas à changer d'air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville, comme moi. C'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire. »