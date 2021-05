Rennes : Nicolas Holveck espère prolonger Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

Malgré sa saison personnelle en dents de scie, Eduardo Camavinga reste un incroyable talent qui continue d’intéresser les plus grands clubs européens. Malgré les manifestations du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone ou encore du Bayern Munich, Nicolas Holveck le président du Stade Rennais n’a pas abandonné l’idée qu’il pourrait prolonger le contrat de sa pépite qui expirera en juin 2022.

« On n’a pas du tout renoncé à le faire (le prolonger), malgré l’intérêt des grands clubs. Eduardo (Camavinga) est concentré sur sa fin de saison, et quand il dit qu’il n’a pas pris de décision et qu’il la prendra avec sa famille, il faut le croire, on le connaît, c’est tout sauf un menteur », a-t-il détaillé à Ouest France. Alors véritable possibilité ou simple technique de négociation ?