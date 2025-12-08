Menu Rechercher
Neymar a failli totalement craquer !

Neymar avec Santos @Maxppp
Santos 3-0 Cruzeiro

Merci Neymar. Dimanche soir, Santos a, en effet, validé son maintien dans l’élite du football brésilien lors de la dernière journée en battant Cruzeiro (3-0). Malgré une douleur au ménisque gauche, l’ancien attaquant du PSG a, de son côté, largement contribué en réalisant 90 minutes de haut niveau, après avoir inscrit un triplé contre Juventude (3-0) plus tôt dans la semaine. Après la rencontre, le Brésilien a toutefois avoué qu’il avait connu une période très compliquée ces dernières semaines…

« Lors du match contre Flamengo (9 novembre dernier, ndlr), j’ai pris énormément de coups. Mon niveau émotionnel était à 0. Pour la première fois, j’ai demandé de l’aide. Je n’avais plus la force de me relever mentalement tout seul. Ma famille, mon coach et mes coéquipiers ont été importants durant ce processus. J’avais besoin de cette aide psychologique. À la base, je suis quelqu’un de fort mentalement. Mais là, j’étais vraiment à 0 », a ainsi avoué le buteur auriverde à la télévision brésilienne.

