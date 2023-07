PSG : grosses turbulences dans le vestiaire à cause de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L’affaire Mbappé occupe la quasi-intégralité de l’actualité médiatique du PSG. Ces dernières heures, il est notamment question des possibles sanctions que risque le club de la capitale dans le cas où le joueur venait à porter plainte. Et tout indique que si cette mise à l’écart se prolonge sur la durée, la justice et les instances du foot se rangeraient du côté de Mbappé.

Mais cette histoire a des conséquences un peu fâcheuses pour le reste du PSG. Mardi déjà, le quotidien L’Equipe indiquait que Luis Enrique commençait à en avoir un peu marre. Ce dossier plombe sa préparation et le plonge dans un océan d’incertitudes, créant une certaine crispation et ambiance un peu froide en interne lors de ce stage au Japon. Ce mercredi, c’est RMC Sport, présent sur place au Japon, qui dévoile de nouveaux détails sur les dessous de ce stage.

Les joueurs ne savent pas sur quel pied danser

La radio indique que la sortie de Marquinhos n’a pas été appréciée des décideurs. Le défenseur brésilien avait notamment lancé qu’il espérait qu’une solution soit trouvée pour que Mbappé puisse être réintégré et jouer cette saison. Mais surtout, la radio explique qu’en interne, les joueurs sont en quelque sorte tiraillés. Ils sont dans une sorte de flou, voulant à la fois soutenir leur coéquipier et ami pour beaucoup, mais aussi comprendre la position de la direction.

Une situation qui bride les joueurs et n’aide pas à créer « une vie de groupe », en reprenant les propos du média. D’autant plus que Luis Enrique a besoin de créer une certaine dynamique de groupe, dans un vestiaire où on compte déjà 7 nouvelles têtes, en plus de l’apparition de plusieurs jeunes et des retours de prêt. Clairement, personne ne semble vraiment gagnant à cause de cette situation et tout le monde aurait intérêt à ce qu’elle soit réglée au plus vite.