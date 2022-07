L'AS Monaco domine l'Inter

29e Dimarco essaie de surprendre son monde avec une très longue transversale de son propre camp vers Lukaku. C'est trop long et directement dans les bras de Nübel.

28e INTER, INTER, INTER. Voici ce que l'on peut entendre de la part des tifosi présent sur place. Une ambiance dont nous devrions nous inspirer.

27e Les 22 acteurs reprennent enfin leurs positions.

26e Cela discute pas mal côté Inter pour essayer de trouver la faille.

24e | Pause Fraîcheur pour les 22 acteurs.

23e Séquence de possession interiste. Cela passe d'un côté à l'autre pour étirer le bloc monégasque. Toutefois aucun espace ne se créé vraiment.

22e La défense de Monaco est solide. Maripan, Disasi et Badiashile repoussent toutes les attaques. Cependant leurs relances laissent à désirer : ils préfèrent dégager que de relancer proprement.

21e Belle chevauchée de Ben Yedder plein axe. À l'entrée de la surface il décide de décaler vers Vanderson qui n'ose pas centrer. Le Brésilien termine cette action par une passe en retrait.

20e Le public râle après que Lautaro Martinez ait chuté dans la surface. L'arbitre ne bronche pas surtout que Maripan a subtilisé le ballon à l'Argentin de manière très propre.

19e Puissante frappe de Matazo à 25m. Handanovic doit s'y reprendre à deux fois pour capter la balle.

18e Côté droit, une belle entente entre Vanderson et Volland est en train de se former. Intéressant de voir cela dès les matchs de préparation.

17e Matazo fait parler son physique pour récupérer un ballon sur l'Arménien mais il commet une faute.

15e Centre de Mkhytaryan dans la boîte. Lukaku n'arrive pas à le reprendre de la tête mais de toute façon le Belge est hors-jeu.

14e Nous entendons également Philippe Clément donner constamment des consignes à ses joueurs.

13e Premier corner de la partie pour l'Inter. Côté droit, Dimarco vise Gosens qui prolonge pour Lautaro. La tête de l'Argentin passe au-dessus.

12e On entend dans le stade des applaudissements des supporters de l'Inter venus en masse dans le stade de Ferrare.

11e Golovin rate une passe dans la surface de réparation. Mésentente entre lui et Volland.

10e Le match s'emballe déjà. La rencontre amicale n'est pas un match de gala.

9e | La réponse de l'Inter

Sur le côté droit, Darmian glisse mais transmet à Lautaro Martinez aux abords des 20m. L'Argentin s'approche de l'entrée de la surface et se met sur son pied gauche. Sa tentative flirte avec le poteau gauche de Nübel qui avait bien plongé.

8e Juste récompense pour les hommes de Philippe Clément. Pour le moment Simone Inzaghi reste médusé tandis que Lautaro et Lukaku remobilisent les troupes.

7e | 1-0 pour l'ASM Monaco

Ouverture du score de Golovin. Longue transversale vers Volland. Le ballon passe au-dessus de D'Ambrosio et l'Allemand poursuit sa course vers la surface de réparation. Il transmet à Ben Yedder qui décale ensuite Golovin. Le Russe ajuste Handanovic.

6e Remise en retrait dangereuse de Maripan vers Nübel, Le gardien allemand dégage alors que Lukaku venait faire le pressing.

5e Entame de match en faveur de l'ASM. Les Monégasque confisquent le ballon.

4e | Le montant de Caio Henrique

Excellent débordement côté droit de Volland qui centre au deuxième poteau vers Ben Yedder. Le Français remise en retrait à l'entrée de la surface pour Caio Henrique dont la tentative fracasse le poteau d'un Handanovic encore sur ses appuis.

2e À voir comment réagi le 3-4-3 de Philippe Clément, le technicien belge est plutôt friand du 4-3-3 mais se permet d'innover lors de cette tournée estivale.

1e Première frappe du match : Volland n'est pas attaqué à l'entrée de la surface. Il frappe du pied gauche directement sur Handanovic qui se couche pour capter la balle.

1e Première action chaude avec un débordement de Caio Henrique qui centre au second poteau. Dimarco effectue une tête plongeante pour repousser le danger.

C'est parti dans ce match entre l'Inter et Monaco !

Suite au coup de sifflet de l'arbitre, les Asémistes engagent par l'intermédiaire de Ben Yedder et prennent le contrôle du ballon.

Le onze de l'ASM

Philippe Clement a sorti la grosse armada malgré le mot "amical" qui suit match. Nübel sera entre les poteaux derrière un trio composé de Disasi, Maripan, Badiashile. Vanderson et Caio Henrique avaleront les kilomètres sur les côtes, tandis que Matazo et Fofana animeront l'entrejeu. Le trident offensif est composé de Golovin, Ben Yedder et Volland.

👤 𝐋𝐞 𝐗𝐈 de @philippe_clemnt pour ce match amical 🆚 Inter de Milan.



AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 16, 2022

Une officialisation en guise d'amuse-bouche

Breel Embolo est désormais sociétaire de l'ASM. Le Suisse a été officialisé en début de matinée.

La composition de l'Inter

Simone Inzaghi organise son équipe en 3-5-2 avec Samir Handanovic comme dernier rempart derrière Darmian, D'Ambrosio et Dimarco. Bellanova et Gosens évoluent comme pistons alors que Gagliardini, Asllani et Mkhitarayan sont situés dans l'entrejeu. Enfin, Lautaro Martinez et Romelu Lukaku sont associés en attaque.

L'Inter en bleu

20h | Bienvenue au Stadio Paolo Mazza

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant l'Inter à l'AS Monaco au Stadio Paolo Mazza situé à Ferrare. Le coup d'envoi est prévu à 20h30.