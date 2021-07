Manchester United a placé 9 joueurs sur la liste des transferts pour financer son énorme mercato

La suite après cette publicité

Manchester United est bien décidé à réaliser un très gros mercato. 2es derrière l'intouchable Manchester City, les pensionnaires d'Old Trafford essayent de profiter du marché des transferts pour combler le trou qui les sépare de leur voisin. Jadon Sancho est déjà venu renforcer leurs rangs contre environ 85 M€ et Raphaël Varane est plus proche que jamais pour compléter la charnière centrale en compagnie de Harry Maguire. On parle d'un chèque d'un peu plus de 50 M€ pour le Français. Ce dernier pourrait également être accompagné de Jules Koundé, selon les dernières informations sorties en Angleterre pour 80 M€.

Comme tous les ans, le club anglais n'a pas vraiment de problème d'argent. La direction a accordé une enveloppe d'environ 100 M£ (115 M€) mais pour financer ces opérations, il faut aussi vendre et pour l'heure peu de joueurs ont quitté MU. Pourtant les noms sont bien identifiés par les Red Devils. D'après les informations de ESPN, ils ont désigné neuf joueurs qui ne seront pas retenus en cas d'offre cet été, et espèrent bien récupérer au moins 50 M€, indépendamment du feuilleton Paul Pogba. À un an de la fin de contrat du champion du monde 2018, le club anglais commence doucement à se faire une raison de le laisser partir.

Quid de De Gea et de Henderson ?

Jesse Lingard et Anthony Martial sont les deux éléments qui pourraient rapporter le plus. Selon le média, ils ont tous les deux un prix fixé à environ 25 M€ mais ne seront sans doute pas vendus le même été. Solskjaer a même assuré récemment qu'il comptait sur l'attaquant prêté et relancé à West Ham la saison dernière. «Il veut se battre pour sa place. Jesse est dans les plans du club en ce moment.» L'ancien joueur de Monaco est en revanche bel et bien sur le départ mais les offres ne se bousculent pas pour le moment.

Les autres éléments à vendre sont avant tout des joueurs de rotation ou de complément comme les latéraux gauche Brandon Williams et Alex Telles (pisté par la Roma), le polyvalent Diogo Dalot (suivi par l'AC Milan) et le central Phil Jones, et les milieux de terrain Andreas Pereira et Daniel James. Ce dernier a des courtisans comme Leeds et Brighton et pourrait être envoyé en prêt. Enfin, avec la venue du vétéran Tom Heaton, Manchester United a désormais 4 gardiens dans ses rangs et devra s'en séparer d'un. Cela pourrait être David De Gea et Dean Henderson, tous les deux à la lutte pour une place de numéro un.