Ligue 2 : Saint-Etienne résiste à Annecy et grimpe provisoirement sur le podium

En ouverture de la 26e journée de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne recevait Annecy à Geoffroy-Guichard, ce samedi. Après avoir créé la sensation en terrassant Angers lors de la journée précédente, l’ASSE se devait de confirmer son regain forme face à une équipe savoyarde qui a perdu ses deux dernières rencontres en championnat.

Classement live Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 ASSE 41 26 8 12 5 9 31 23 19 Annecy 23 26 -11 5 8 13 27 38

Confrontés à des Reds trop approximatifs aux avant-postes, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont dominé leurs adversaires grâce à des buts d’Irvin Cardona (1-0, 10e), déjà auteur d’un doublé dans l’Anjou le week-end dernier, et d’Ibrahim Sissoko (2-0, 41e) même si Samuel Ntamack a enflammé la fin de partie en réduisant la marque sur penalty (2-1, 86e), en vain. Avec ce résultat, le club du Forez se hisse provisoirement sur le podium. De son côté, Annecy enchaîne avec une troisième défaite de rang et demeure à une préoccupante 19e place. Seul point noir au tableau sur les Verts, la sortie pour cause de blessure du capitaine Anthony Briançon à l’heure de jeu (62e).