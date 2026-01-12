FC Metz : Aston Villa s’offre la pépite Brian Madjo

Depuis plusieurs jours, le nom de Brian Madjo revient avec insistance de l’autre côté de la Manche. Né en Angleterre, l’attaquant de 17 ans était l’un des 2009 les plus précoces du monde avec ses cinq apparitions avec le FC Metz en Ligue 1 depuis le début de la saison. Une réalité qui a forcément attisé les convoitises de cadors anglais comme Aston Villa. Et après quelques jours de négociations, les Villans ont officiellement recruté le prodige, déjà international luxembourgeois (3 sélections), contre près de 12 millions d’euros. L’information a été confirmée par le FC Metz dans un communiqué :

La suite après cette publicité

«Le FC Metz annonce le départ de Brian Madjo vers l’Angleterre. Le jour de son 17ème anniversaire, l’attaquant anglo-luxembourgeois va s’engager avec Aston Villa, actuel troisième de Premier League. (…) Logiquement courtisé par de nombreuses formations européennes durant l’été dernier, Brian Madjo avait pourtant choisi de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. Ainsi, quelques semaines plus tard, il réalisait ses débuts en Ligue 1 McDonalds, à l’âge de 16 ans, le 17 août 2025, face au RC Strasbourg-Alsace. Le FC Metz remercie Brian Madjo pour ses années messines et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.»