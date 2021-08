Juventus : Massimiliano Allegri confirme le départ de Cristiano Ronaldo

La conférence de presse de Massimiliano Allegri était plus qu'attendue, ce vendredi. Comme annoncé par la presse italienne depuis mercredi soir, Cristiano Ronaldo (36 ans), qui est toujours sous contrat jusqu'en 2022, est tout proche d'un départ de la Juventus et serait déjà en discussion avec Manchester City. Le technicien italien s'est longtemps exprimé concernant la situation de son attaquant.

Alors que plusieurs rumeurs évoquaient une absence du Portugais ce vendredi matin, le technicien bianconeri a confirmé que «Ronaldo ne s'est pas entraîné ce matin. En parlant avec lui hier, il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de rester à la Juventus et il l'a communiqué à ses coéquipiers ce matin. C'est pourquoi il ne sera pas appelé demain.»

«La vie continue»

Une déclaration qui signe les adieux de Cristiano Ronaldo à la Juventus. «Ronaldo doit être remercié pour ce qu'il a fait, également en tant qu'exemple pour nos jeunes. Il faut maintenant continuer et avancer (...) Avec l'absence de Cristiano, ils auront encore plus de responsabilités. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et nous devons nous améliorer sur tous les points», a ajouté le technicien de 54 ans.

Alors que les dirigeants bianconeri semblaient confiants concernant l'idée de conserver la star portugaise pour cette saison, l'entraîneur turinois ne lui en veut pas. «Ronaldo est un grand champion et il a apporté une grande contribution, je lui souhaite toute la réussite dans sa nouvelle équipe (...) On s'est parlés vendredi, à Udinese. Il m'a dit qu'il resterait. Mais la donne a changé et il faut l'accepter. À la Juve, ceux qui aiment rester restent, c'est très simple.» Si rien n'est encore fait concernant la venue de CR7 à Manchester City, son règne à la Juventus est donc bel et bien terminé. Arrivé en 2018, il aura inscrit 101 buts en 134 matches.