L’Algérie aurait trouvé un successeur à Djamel Belmadi

Après deux échecs consécutifs à la CAN et une non-qualification à la Coupe du monde 2022, Djamel Belmadi a été évincé de son poste d’entraîneur de l’Algérie. Depuis la fin de la CAN en Côte d’Ivoire, les dirigeants de la fédération algérienne de football s’activent pour trouver un remplaçant digne de ce nom. Et alors que plusieurs noms étaient avancés, celui de Carlos Queiroz revient avec insistance depuis plusieurs heures.

La suite après cette publicité

Selon des sources algériennes, le sélectionneur de 70 ans serait très enjoué à l’idée de rejoindre les Fennecs et son adjoint pourrait être Karim Ziani. Passé par le Real Madrid, la Colombie, l’Iran ou encore le Portugal, le Portugais pourrait apporter son expérience. Mais pour l’heure rien n’est encore figé, et les plans de la FAF pourraient être encore chamboulés dans les prochains jours. Ou l’arrivée de Carlos Queiroz pourrait être officialisée…