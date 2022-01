Le FC Lorient a fait une offre pour Kamil Grosicki

Et si Kamil Grosicki faisait son retour en France ? Le Polonais, passé par le Stade Rennais entre 2014 et 2017, est courtisé par un autre club breton, le FC Lorient. D'après les informations de Ouest France, une première offre comprise entre 200 000 et 300 000 euros a même été formulée au club de Pogon Szczecin, actuel 2e de première division polonaise.

L'ailier désormais âgé de 33 ans aurait lui déjà donné son accord pour rejoindre le Morbihan. Avec 13 apparitions depuis le début de la saison pour 3 buts et 4 passes décisives, Grosicki est arrivé à Szczecin l'été dernier, après un passage à West Bromwich Albion. Il est sous contrat jusqu'en 2023.