Le contrat ahurissant de Memphis Depay avec les Corinthians

L’aventure brésilienne de Memphis Depay se passe pour le moment de la meilleure des manières. Arrivé chez les Corinthians en septembre dernier, le Néerlandais a disputé 14 matchs pour l’actuel septième du championnat, marquant 7 buts et délivrant 4 passes décisives. Sur le terrain, tous les voyants sont donc au vert pour l’ancien joueur de l’Atletico de Madrid, mais en dehors aussi. Globo Esporte a revélé de nombreux détails sur le contrat du joueur de 30 ans, et les chiffres sont faramineux.

Le média brésilien explique que l’attaquant bénéficie d’un salaire évolutif, parti d’une base de 11 millions d’euros annuels lors de la première année. Une somme qui pourrait croître jusqu’à 13 millions d’euros lors sa deuxième saison, et jusqu’à 19 millions en 2026. En plus de ses revenus, l’avant-centre profite d’un cuisiner personnel, d’un garde du corps, mais également d’autres avantages de confort pour lui et sa famille. Sur le plan financier, le droitier peut faire évoluer ses émoluments grâce à de nombreux bonus. S’il contribue entre 15 et 30 buts de son équipe, participe à entre 60 et 70 % rencontres de son équipe, est désigné homme du match dans au moins 50 % des matchs, et enfin, si les Corinthians remportent un titre, ses revenus augmenteront. Memphis Depay a également sécurisé ses arrières en cas de départ. S’il venait à rejoindre une équipe du championnat brésilien, il empocherait 20 % de la somme du transfert, tandis qu’en cas de retour en Europe, c’est 50 % de la somme qui terminerait dans sa poche.