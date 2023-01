PSG : le groupe convoqué pour la réception d’Angers

Il est bel et bien de retour ! Absent depuis le sacre de l’Argentine à la Coupe du Monde 2022 face à l’équipe de France, Lionel Messi avait repris l’entraînement ces derniers jours. La Pulga va pouvoir refouler une pelouse française ce mercredi, à l’occasion de la réception d’Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1, et surtout être fêté par son public du Parc des Princes.

Leo Messi fait partie du groupe de 20 joueurs retenus par Christophe Galtier pour ce choc des extrêmes entre le leader de L1 et la lanterne rouge. Neymar Jr, absent lors des deux derniers matchs du PSG, est lui aussi de retour. Kylian Mbappé, qui reprendra en milieu de semaine, est absent, tout comme Achraf Hakimi, suspendu et qui profitait de ses vacances avec le Bondynois. Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Renato Sanches et Marco Verratti manquent également à l’appel. Les jeunes El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, Ayman Kari et Ilyes Housni composent également le groupe parisien face à l’Angers SCO.

