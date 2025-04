OL : la drôle de confession de Paulo Fonseca après sa suspension

Suspendu plusieurs mois après son geste d’humeur sur Benoît Millot en mars dernier, Paulo Fonseca retrouve le banc lyonnais, ce jeudi soir, à l’occasion du choc entre l’OL et Manchester United. Avant cela, le technicien portugais est revenu sur son coup de sang dans un entretien accordé à L’Equipe. Après avoir expliqué que cette lourde sanction avait unifié le groupe, le Portugais de 52 ans a tenté d’expliquer son geste…

La suite après cette publicité

«J’avoue que je n’aimais pas la façon dont l’arbitre dirigeait le match. Entre Milan, où j’ai été remercié en cours de saison pour la première fois de ma carrière, et Lyon, je n’ai pas vraiment coupé. Et vous ne pouvez pas imaginer la pression que c’est d’entraîner à Milan ! Peut-être que j’aurais dû faire une pause après Milan, mais je ne veux pas me chercher d’excuses», a notamment confié le coach de l’OL.