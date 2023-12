Le Barça pense à deux anciens du PSG pour remplacer Gavi

Le FC Barcelone reçoit Almeria ce soir pour clôturer cette année 2023 en Liga. Cela devrait être une formalité pour les Catalans puisque c’est la lanterne rouge qui se présente à Montjuïc (19h). Un succès permettrait à Xavi de respirer un peu plus, lui qui est un peu remis en cause ces dernières semaines. Il faut dire que certains joueurs déçoivent comme Robert Lewandowski, pendant que d’autres sont absents encore de longues semaines à l’instar de Gavi. Ce dernier s’est gravement blessé au genou et est forfait pour la fin de saison.

La suite après cette publicité

Un sacré handicap pour les Catalans, qui envisagent de recruter dans ce secteur de jeu mais les finances du club ne sont pas extensibles et les joueurs visés sont très onéreux. On pourrait même parler de doux rêves puisque selon Sport, c’est ni plus ni moins qu’Adrien Rabiot et Marco Verratti qui sont désirés. Le média le reconnaît lui-même, ces deux dossiers sont presque inatteignables. Le Français arrive en fin de contrat en juin prochain avec la Juventus dont il est l’un des éléments majeurs. Sa venue ne se ferait pas avant le mois de juillet prochain. Quant à Verratti, il a filé du côté de Al-Arabi pour 45 M€ cet été. Il faudrait alors passer par un prêt de l’Italien et surtout obtenir l’accord de son club qatari, qui ne devrait pas donner suite.