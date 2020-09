Southampton : ça s'agite en Espagne et en France pour Sofiane Boufal

Après une saison 2015-16 pour le moins réussie avec le LOSC, Sofiane Boufal disait adieu à la Ligue 1 seulement 18 mois après l'avoir découverte. L'attaquant international marocain débarquait en Premier League et plus précisément du côté de Southampton. Après deux saisons mitigées en Angleterre, le virevoltant ailier rejoignait le Celta Vigo avant de revenir chez les Saints l'été dernier.

Auteur de 25 apparitions (1 but et 2 passes décisives) avec le club anglais, l'international marocain (16 sélections) de 26 ans, qui est en fin de contrat en juin 2021, est à un moment charnière de sa carrière. Sofiane Boufal aspire à redevenir un joueur clé dans une formation où le coach saura lui faire confiance et utiliser au mieux ses qualités de dribble et de percussion. Et cela passe par un départ d'Angleterre.

Et les candidats à récupérer l'ancien Angevin sont légion. Que ce soit en Espagne où même en France, le nom de Sofiane Boufal a été coché par de nombreuses formations. Mais selon nos informations, il y a un club qui est aujourd'hui en pole pour l'accueillir, le Betis. L'équipe andalouse, où évolue déjà Nabil Fekir, apprécie tout particulièrement son profil et prépare déjà une offensive. Southampton, qui ne fera rien pour retenir le dribbleur marocain, a fixé son prix à 4 M€.