Lille : la mise au point de Paulo Fonseca sur son avenir

Paulo Fonseca sera-t-il l’entraîneur du LOSC la saison prochaine ? Pour l’heure difficile de le dire. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien manager de l’AS Roma n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec sa direction pour prolonger l’aventure lilloise. Fort d’un excellent travail à la tête des Dogues, quatrièmes de Ligue 1 avant d’accueillir l’Olympique de Marseille (vendredi, 21h) et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, le Portugais fait par ailleurs l’objet de convoitises. Dans cette optique et comme nous vous le révélions en exclusivité, ce dernier plaît notamment aux dirigeants marseillais, bien décidés à trouver le profil idoine pour l’après Jean-Louis Gasset.

Interrogé à ce sujet hier, Olivier Létang, président du LOSC, maintenait d’ailleurs le flou. «Sera-t-il présent la saison prochaine ? C’est une interrogation légitime. Nous discutons quotidiennement avec Paulo. Des choses ont été dites. La pire erreur serait de se projeter sur la saison suivante maintenant. Nous restons focalisés sur nos objectifs actuels. Notre but est de remporter chaque match. Voyons où cela nous mène. Je préfère ne pas discuter des situations individuelles», assurait en ce sens le dirigeant nordiste. Mais alors quelle est la position du principal concerné ? Ce jeudi, le natif de Maputo a mis les choses au clair.

Paulo Fonseca ne sait pas !

«Je suis totalement concentré sur les derniers matchs et ce que nous pouvons bien faire pour terminer la saison. Je ne suis pas préoccupé par mon futur. Je pense que ce n’est pas important. Je suis totalement concentré sur le match de demain, puis après ce sera Aston Villa puis la façon de la saison. On verra après pour ça, mais c’est vrai que la fin de la saison sera importante pour mon futur», a tout d’abord lancé Fonseca, déterminé à l’idée de frapper un grand coup contre l’OM pour se rapprocher un peu plus du podium. Relancé sur son avenir, l’ex-coach de Porto a finalement laissé entendre que rien n’était encore scellé.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 46 27 15 12 10 5 39 24 7 Marseille 39 27 10 10 9 8 40 30

«J’aime beaucoup nos supporters et j’aime beaucoup mes joueurs, mais honnêtement, je ne sais pas. Je veux seulement être concentré sur ces sept derniers matchs et Aston Villa. C’est le plus important aujourd’hui. Honnêtement, je ne sais pas ce qu’il va se passer. Je pense aussi que le plus important est le futur de l’équipe, ce que nous pouvons réaliser. Le futur de Paulo Fonseca n’est pas important». Pour les supporters lillois comme pour ceux de l’OM, il faudra donc encore patienter quelques semaines avant d’en savoir plus…

