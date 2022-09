JT Foot Mercato : les surprises pour sauver l'équipe de France

La suite après cette publicité

Du sang neuf chez les tricolores

Didier Deschamps doit annoncer sa liste demain pour le prochain rassemblement des Bleus mais il va devoir faire face à la vague de blessure sans précédent qui touche les Français ces dernières semaines. Cette vague peut aussi être l'occasion, pour certains, de se montrer car il y a donc des places à prendre. Premièrement il y a Ousmane Dembélé, qui risque de faire son retour tant il est éblouissant depuis le début de la saison avec le Barça. Ensuite, avec la probable absence de Karim Benzema, Didier Deschamps devrait sans doute faire appel à son joker de luxe au poste de numéro 9 : l'inusable Olivier Giroud, qui est dans tous les bons coups avec l'AC Milan cette saison. Mais la vraie galère pour le sélectionneur se situe en défense où les absents sont légion. Il y a de la ressource mais aucune certitude pour le niveau international. C'est le cas avec Wesley Fofana, recruté à prix d'or par Chelsea cet été. D'autres options existent également avec des joueurs qui ont le vent en poupe ces derniers temps comme Mohamed Simakan, Axel Disasi ou encore Nordi Mukiele. Au milieu, Eduardo Camavinga pourrait faire son retour. Benjamin Bourigeaud, qui a reçu une pré-convocation, pourrait être appelé pour la première fois. D'un autre côté il y a Jordan Veretout qui a toujours donné satisfaction lorsque le sélectionneur l'a sollicité. Enfin, en attaque, Martin Terrier pourrait lui aussi voir son nom apparaitre dans la liste de ce rassemblement. Ce serait donc l'opportunité à Deschamps de tester de nouvelles têtes afin de se donner plus de possibilités d'ici le Mondial !

La longue liste des blessés français

L'enchainement des matches depuis la reprise des championnats et de la Ligue des Champions n'épargne personne, et l'équipe de France voit ses cadres tomber les uns après les autres. Au prochain rassemblement, les Bleus doivent affronter l'Autriche et le Danemark dans le cadre de la Ligue des Nations et Didier Deschamps va devoir faire sans certains titulaires habituels de l'EDF. D'abord Paul Pogba est un forfait de longue date, le milieu de terrain souffre du genou et pour espérer participer à la coupe du monde, la course contre la montre est déjà lancée. En plus du milieu de la Juve, il ne pourra pas compter sur Presnel Kimpembe, Kingsley Coman, N'Golo Kanté. Karim Benzema est lui incertain alors que Lucas Hernandez, touché aux adducteurs, a dû quitter le terrain hier soir en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Son club a déjà annoncé 5 semaines d'absence pour le défenseur. C'est quasiment autant pour Kimpembe qui lui sera absent 6 semaines. Toujours en défense, Dayot Upamecano a aussi été touché au genou. Le champ des possibles pour Didier Deschamps s'amoindrit donc de plus en plus à 2 mois de la Coupe du monde.

Le FC Barcelone prolonge l'une de ses pépites

Hier soir, le FC Barcelone s'est incliné 2 à 0 face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. Une défaite au goût amer pour Xavi et ses troupes qui espéraient mieux. De retour en Catalogne, les Culés ont cependant reçu une bonne nouvelle ce mercredi matin. En effet, Gavi a prolongé son bail avec les pensionnaires du Camp Nou. Le jeune milieu de terrain est désormais lié avec le Barça jusqu'au 30 juin 2026 avec une clause à 1 milliard d'euros. C'est ce qu'on appelle blinder une pépite.