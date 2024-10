MHSC - OM : Mason Greenwood prévient le PSG

Mué durant l’intégralité du mois de septembre, Mason Greenwood a retrouvé le chemin des filets, ce dimanche soir, lors de la victoire de l’Olympique de Marseille à Montpellier, à l’occasion de cette 8e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l’ancien joueur de Manchester United a exprimé toute sa satisfaction après la performance de son équipe et est déjà tourné vers le Classique de la semaine prochaine.

« Je suis très content de ce but. C’est une superbe performance d’équipe aujourd’hui. Même si on a eu beaucoup de joueurs en sélection, on a réussi à bien se préparer et c’est très bien. Il faut se concentrer sur Paris. J’espère que ce sera un super match et qu’on réussira à faire aussi bien qu’aujourd’hui », a indiqué l’ailier droit de 23 ans, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (6), à DAZN. Il devra être aussi performant dans une semaine contre le Paris Saint-Germain, lors du choc de la prochaine journée.