Le groupe de l'OM pour le déplacement à Bordeaux

À l’occasion de la 25ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace au Matmut-Atlantique pour défier les Girondins de Bordeaux. 44 ans après leur dernière victoire face aux Bordelais, les hommes de Nasser Larguet tenteront une bonne fois pour toutes de briser ce triste record.

Pour cela, le technicien marocain emmène avec lui un groupe restreint de 20 joueurs et doit composer avec les absences de Milik et Caleta-Car blessés, de Payet qui est suspendu, et de Sakai, malade. Bonne surprise, Jordan Amavi fait son retour, lui qui était absent depuis le 16 décembre. À noter également la nouvelle convocation de Dieng, buteur face à Auxerre en Coupe de France cette semaine.

Le groupe de l’OM :

Mandanda, Pelé, Vianni - Nagatomo, Balerdi, Perrin, Amavi, Lirola - Kamara, Gueye, Souare, Khaoui, Rongier, Cuisance, Ntcham - Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Germain, Dieng