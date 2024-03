L’Inter sur le point de blinder Lautaro Martinez

Bien que malheureux contre l’Atlético de Madrid où il a loupé un tir au but décisif (1-0/2-1 et 4-3 aux Tab), Lautaro Martinez continue de vivre une saison de rêve avec les Lombards. L’attaquant argentin de 26 ans a marqué 26 buts et délivré 5 offrandes en 36 rencontres toutes compétitions confondues. Un impact important au sein du leader de la Serie A. Sous contrat pour encore deux saisons, il devrait se voir proposer une prolongation.

Ce dimanche, avant le coup d’envoi de la rencontre entre le Napoli et les Nerazzuri, le directeur sportif de l’Inter Milan Giuseppe Marotta a été positif au micro de DAZN : «nous obtiendrons certainement un nouvel accord avec Lautaro Martínez d’ici la fin de la saison. La relation avec lui et son agent est fantastique et nous ne voyons qu’un seul chemin : Lautaro signera un nouveau contrat ici à l’Inter.»