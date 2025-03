Ligue 1 : Dunkerque se fait détruire par Rodez et s’éloigne du podium

La Ligue 2 à l’habitude de surprendre et ce Rodez-Dunkerque en est encore la preuve. 4e du Championnat et à la lutte pour une place sur le podium en vue de la montée, l’USL Dunkerque avait bien démarré la partie à Rodez, 15e et à la lutte pour le maintien, avec l’ouverture du score rapide de Skytta (1-0, 9e). Mais la suite de la partie a été beaucoup plus compliquée pour les Nordistes, après qu’Enzo Bardeli soit expulsé pour un tacle non maitrisé (27e).

Et l’USLD s’est complètement écroulée en seconde période avec un doublé de Bentayeb pour redonner rapidement l’avantage à Rodez en quelques minutes seulement (2-1, 52e et 54e), avant que Nkada et Mazou-Sacko ne portent le score à 4-1 (57e, 81e). Et en fin de partie, Taibi a alourdi le score pour une victoire folle de Rodez (5-1, 89e), qui se replace au 14e rang et s’éloigne de la relégation. De son côté, Dunkerque reste à deux points du FC Metz, troisième, son prochain adversaire.