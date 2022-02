Real Madrid : Marco Asensio ne trouve pas de solution pour Eden Hazard

Eden Hazard n'est que l'ombre de lui-même depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019 contre 100 M€ (ou 160 M€ selon les versions). Le Belge, parfois critiqué durant les préparations pour un physique pas toujours au point, est surtout victime de blessures à répétitions. Carlo Ancelotti explique même régulièrement en conférence de presse qu'il n'est pas un joueur fiable, et compter sur lui comme un titulaire régulier. A sa place, c'est souvent Marco Asensio qui joue, et plutôt bien même, après deux ans sur le flan puis sur le banc. Dans un entretien à la Cadena Ser, l'ailier espagnol a évoqué la situation de son concurrent au poste.

«Je le vois bien, il veut montrer et donner de la joie mais beaucoup de choses sont arrivées, quelques blessures... c'est difficile de savoir. Je ne sais pas exactement non plus. Il faut lui demander, un jour il nous dira... Il pourrait encore être très important cette saison. Il a un talent incroyable. C'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai partagé un vestiaire, et ça se voit à l'entraînement... Il peut nous apporter beaucoup d'ici la fin de saison, comme il a pu le faire récemment lorsqu'il était sur le terrain», explique l'Espagnol de 26 ans, qui devrait être titulaire face au PSG la semaine prochaine en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.