EdF : la prédiction de la femme d'Olivier Giroud

Buteur de l'AC Milan et de l'équipe de France, Olivier Giroud (36 ans) est dans une forme remarquable et ne semble pas accuser le poids des années. Devenu meilleur buteur de l'histoire des Bleus contre la Pologne (3-1) et crédité de trois buts dans cette Coupe du monde 2022, il entend conserver son titre avec la France. Le voir sur les terrains pendant un long moment semble très probable et ce n'est pas sa femme Jennifer qui dira le contraire.

Dans un entretien pour Le Figaro, cette dernière le voit "faire une Zlatan (Ibrahimovic ndlr) et jouer jusqu'à 40 ans". «Même après dix-neuf ans à ses côtés, il m'impressionne encore par sa résilience. Il a une bonne hygiène de vie, on a une chef à domicile. Je sens que je vais encore en entendre parler longtemps, du foot» a-t-elle lâchée amusée.

