OL : le nouveau message fort d’Aulas à Textor

Par le passé, il y avait eu quelques tensions entre Jean-Michel Aulas, ancien homme fort de l’OL, et le nouveau patron John Textor. Mais après ce mercato pendant lequel les Lyonnais ont attiré Saïd Benrahma, Nemanja Matic,Malick Fofana, Gift Orban, Orel Mangala ainsi que les Brésiliens Adryelson et Lucas Perri, Aulas semble enfin totalement convaincu par le travail de l’Américain.

« Aujourd’hui, il y a une parfaite union avec John Textor et Laurent Prud’homme, qui est arrivé à la direction générale. Et puis il y a eu un recrutement extrêmement important qui a été fait pendant le mercato, bravo à John Textor d’avoir fait ce qu’il fallait pour que l’OL se redresse. On a des joueurs exceptionnels», a notamment confié l’ancien président rhodanien à BFM Lyon. Le message est passé.