PSG-OL : première pour la vidéosurveillance algorithmique

Classé à risques, le match opposant le Paris Saint-Germain à l’Olympique Lyonnais dimanche soir en Ligue 1 est sous tension. Pour cette rencontre, 700 supporters des Gones pourront se rendre au Parc des Princes, comme l’indique RMC Sport. La Préfecture de Police de Paris a publié un arrêté d’encadrement des fans du club rhodanien, mais a aussi décidé d’utiliser le programme de vidéosurveillance algorithmique en marge de la rencontre, dans le cadre de la loi relative aux Jeux olympiques.

Celui-ci permettra d’exploiter les images, issues des 118 caméras installées au Pont du Garigliano et à la gare de Paris-Gare de Lyon. S’il y a un mouvement de foule, un regroupement trop important de personnes, la présence d’une personne dans une zone interdite, les autorités seront au courant. Un moyen de plus de sécuriser la rencontre, et de mettre en oeuvre le dispositif avant les JO.

