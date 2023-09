Real Madrid : quatre joueurs vont comparaître devant la justice espagnole

La suite après cette publicité

C’est un scandale qui a fait grand bruit dans la capitale espagnole. La semaine dernière, quatre joueurs issus du centre de formation du Real Madrid, soupçonnés d’avoir filmé une jeune fille âgée de 16 ans à son insu pour ensuite diffuser le contenu vidéo à caractère sexuel sur les réseaux sociaux, ont été arrêtés. Dans la foulée, la police espagnole a ouvert une enquête en réponse à la plainte déposée par la mère de la victime.

Après avoir été remis en liberté à l’issue de leur interrogatoire, les trois suspects évoluant avec l’équipe C de la réserve madrilène ainsi qu’un quatrième joueur de la Castilla, auteur de la diffusion du contenu vidéo, ont rendez-vous avec la justice espagnole le 8 novembre prochain comme l’informe El Pais. Selon le média espagnol, les membres de l’académie madrilène présumés coupables tenteront de se défendre devant le tribunal de San Bartolomé de Tirajana, aux Îles Canaries, lieu où se sont déroulés les faits. Pour rappel, le Real Madrid avait déclaré via un communiqué, le jour des arrestations, «qu’il aura connaissance des faits et qu’il adoptera les mesures appropriées».