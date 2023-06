Liverpool : les premiers mots d’Alexis Mac Allister

La suite après cette publicité

C’était attendu, c’est officiel depuis quelques minutes. Alexis Mac Allister est un nouveau joueur de Liverpool. Les Reds ont annoncé la nouvelle. Un joli coup de la part du club de la Mersey. Sur un nuage, le champion du monde 2022 a livré ses premières impressions sur le site officiel du club.

«C’est incroyable. C’est un rêve devenu réalité, c’est incroyable d’être ici et j’ai hâte de commencer. Je voulais être là dès le premier jour de la pré-saison, donc c’est bien que tout soit fait. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers. Ce fut une année fantastique pour moi, entre la Coupe du monde, ce que nous avons réalisé avec Brighton. Mais maintenant il est temps de penser à Liverpool et d’essayer d’être un meilleur joueur et un meilleur être humain chaque jour. Depuis que j’ai gagné la Coupe du monde, j’ai dit que je voulais gagner plus de trophées et je pense que ce club m’aidera à le faire. C’est le but et quand vous êtes dans un grand club comme celui-ci, vous devez gagner des trophées. Alors, c’est ce que je veux. Depuis que je suis arrivé ici, je peux voir à quel point ce club est grand, les joueurs que nous avons, le staff, tout le monde. Je suis vraiment content et j’ai hâte de jouer pour ce club.» À lui de jouer !

