Liga : le Real Madrid explose Las Palmas grâce à un Mbappé XXL

L’humiliation face au Barça est rangée dans la boîte à mauvais souvenirs. Une semaine après avoir été terrassés par leurs plus grands rivaux sur le sol saoudien (5-2), les Madrilènes se sont joyeusement écartés des zones grises en explosant Las Palmas (4-1). Jamais venu gagner à Santiago-Bernabéu dans toute son histoire en Liga, le club des Canaries devra encore prendre son mal en patience, parce que ce soir, il a dû faire face à un Kylian Mbappé tout simplement irrésistible, auteur d’un doublé et impliqué sur les 4 buts. Pourtant, le vent tournait à l’avantage des visiteurs en début de match, qui griffaient en un coup de patte par l’intermédiaire de Fabio Silva.

Après un numéro d’équilibriste de Moleiro, Sandro Ramirez trouvait au second poteau le Portugais, lequel profitait du laxisme d’Asencio et Rüdiger pour tromper Courtois (1e, 0-1), et inscrire son 6e but en Liga. Une joie furtive, et réprimée par Kylian Mbappé, qui venait chasser les fantômes d’Anfield et d’Anoeta un quart d’heure plus tard. Cette fois, le Français transformait son penalty, obtenu par un Rodrygo insaisissable (18e, 1-1). Puis la suite, elle, déroulait comme la bobine d’un scénario écrit par Mbappé. C’est sa feinte de corps, puis sa frappe bien suivie par Lucas Vazquez, qui permettait à Brahim Diaz de marquer face au but vide (33e), quelques minutes après un énorme loupé de l’Espagnol. Mbappé alternait les plaisirs et les dangers : des gestes de classe comme cette louche, des changements de rythme déroutants, du jeu entre les lignes, des remises, et aussi un nouveau but en une touche sur un service parfait de Rodrygo dans la surface (36e, 3-1).

Mbappé impliqué sur 4 buts

Dans cette même configuration, le champion du monde croyait voir triple pour la première fois depuis son arrivée au Real Madrid, mais Rodrygo était rattrapé par le révélateur hors-jeu pour quelques millimètres (43e). Il en fallait quand même plus pour décourager le Français, habité par l’envie de gagner par le plus grand écart possible. Il était d’ailleurs impliqué sur le quatrième but madrilène, l’œuvre de Rodrygo. C’est lui qui décalait Fran Garcia pour le centre à destination du Brésilien (57e, 4-1). Pour Las Palmas, ça virait à la correctionnelle, et Ramirez était même exclu pour une semelle sur Vazquez (64e). Forcément, Mbappé s’engouffrait dans les espaces béants laissés par la défense canari, et ses accélérations de dragster causaient des maux de tête à Alex Suarez.

L’une d’elles était d’ailleurs proche d’accoucher d’un nouveau but, mais Bellingham arrivait en bout de course pour reprendre un caviar de l’extérieur du pied de Mbappé (80e). Ce même Bellingham qui avait trouvé le petit filet extérieur après avoir driblé Cillessen en début de seconde période, qui s’était vu refuser un but pour hors-jeu (74e), et qui avait envoyé un drop en tribunes au point de penalty (77e) après avoir été gêné par Mbappé. Mbappé, décidément au carrefour de toutes les influences, était quand même encore au décalage pour Vazquez sur le but sublime de Valverde, mais le révélateur douchait les ardeurs du Real pour la troisième fois de la soirée en raison d’un hors-jeu. Les hommes d’Ancelotti, privés de Vinicius et Modric, suspendus, pourront tout de même avoir quelques motifs de satisfaction ce soir : le retour d’Alaba sur les terrains après plus d’un an d’absence, et les conséquences de cette victoire, qui leur permet de prendre la tête du championnat avec 2 points d’avance sur l’Atlético, et 7 sur le Barça.