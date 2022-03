Real Madrid-PSG : les amers regrets de Leonardo

La suite après cette publicité

Le PSG était annoncé comme le favori de cette Ligue des champions. Avec le recrutement XXL de cet été, difficile de ne pas voir les Parisiens sortir en 8es de finale de la C1 encore plus après le match aller face au Real Madrid. Ou même jusqu'aux trente dernières minutes de ce match. Au micro de Canal+, Leonardo a semblé abattu après cette nouvelle désillusion. «C'est un coup très dur honnêtement. On peut analyser beaucoup de choses. Le PSG a dominé le match aller et le retour pendant plus d'une heure», a d'abord expliqué le Brésilien.

Mais la boulette de Donnarumma a changé la physionomie du match. Mais selon le directeur sportif brésilien, il devait y avoir faute sur l'Italien. «Je ne vais pas trouver d'excuses avec les décisions de l'arbitre, mais c'est vrai que la faute de Donnarumma change la chose. Le but qu'on a encaissé a changé notre esprit et celui du Real Madrid. C'était déterminant. La faute existe et c'est impossible de ne pas consulter la VAR.»

Leonardo aurait aimé plus de gestion de la part du PSG

Après l'arbitrage, Leonardo a aussi ciblé les manquements de son équipe. Une équipe qui n'a pas su gérer ses temps faibles et qui semble avoir du mal émotionnellement dans ses rencontres. Ce qu'il paraît regretter. «On devait être dans une gestion, on s'est perdu. Quand tu mènes 2-0, c'est compliqué. C'est à nous d'assumer nos erreurs et nos difficultés à diriger les matchs. On a perdu. On doit trouver des solutions. On doit savoir vivre des moments difficiles. On a perdu le contrôle.»

Mais l'ancien directeur sportif de l'AC Milan estime aussi que tout n'est pas à jeter et que les solutions devront être trouvé avec du temps. «Ce n'est pas maintenant qu'on trouvera les solutions. Jusqu'à la mi-temps, on était convaincu qu'on était supérieur à eux et qu'on était bien placé pour se qualifier dans cette Ligue des champions. On pensait même avoir l'effectif pour la gagner cette C1. Je pense qu'on a besoin de temps.»