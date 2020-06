L'Atlético de Madrid s'apprête bien à dire au revoir à Thomas Partey

Cet après-midi, l'Atlético de Madrid n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 sur la pelouse de l'Athletic. Un résultat loin d'être catastrophique, mais après lequel les Colchoneros pourront avoir des regrets, puisqu'ils auraient pu se hisser, provisoirement, à cette quatrième place en cas de victoire. Et voilà que les supporters rojiblancos et Diego Simeone ont reçu une deuxième mauvaise nouvelle en ce paisible après-midi de dimanche.

Effectivement, depuis des mois déjà, l'avenir de Thomas Partey est au cœur de l'actualité du club de la capitale espagnole. Avec une clause libératoire de seulement 50 millions d'euros et un intérêt prononcé de plusieurs clubs importants en Angleterre notamment, le milieu de terrain de 27 ans pourrait bien faire ses valises dès cet été. Et si on se fie aux informations de la sérieuse Cadena COPE, ce sera bel et bien le cas.

Arsenal, le favori

Le média explique ainsi que certains dirigeants de l'Atlético ont accepté l'idée qu'ils ne pourront pas conserver le joueur des Black Stars cet été. Aucun accord n'a été trouvé avec le joueur pour la signature d'un nouveau contrat, avec augmentation de cette clause libératoire. Et toujours selon la radio ibérique, c'est Arsenal qui est en pole position sur ce dossier.

Une grosse perte pour les Colchoneros donc, qui récupéreront en plus un chèque relativement faible par rapport à ce qu'aurait pu valoir le joueur en temps normal, sans cette clause libératoire qui date de plusieurs années. Reste également à voir si les Madrilènes en profiteront pour récupérer Alexandre Lacazette dans la transaction, ce qui pourrait arranger les Gunners qui n'auraient donc pas a payer la totalité des 50 millions d'euros. Affaire à suivre...