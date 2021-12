Liverpool - Newcastle : les compositions officielles

À l'occasion de la 17ème journée de Premier League, Liverpool accueille Newcastle, à Anfield, ce jeudi à 21 heures. Largement favori pour cette rencontre, le club de la Mersey occupe actuellement la deuxième place du classement avec 37 unités, à quatre points seulement de Manchester City, auteur d'un récital offensif, mardi soir, contre Leeds United (7-0). Forts d'une série positive de cinq victoires consécutives avec un seul but encaissé en championnat, les Reds de Jürgen Klopp restent par ailleurs sur un succès étriqué contre Aston Villa (1-0) grâce à un penalty de Mohamed Salah. De son côté, Newcastle a beau être, depuis peu, l’un des clubs les plus riches au monde avec l’arrivée des Saoudiens à la tête du club, il se trouve toujours empêtré dans la zone de relégation. Ainsi, les Magpies pointent à la 19ème place, à égalité de points avec la lanterne rouge Norwich City (10) et à trois longueurs du premier non-relégable, Watford. En grande difficulté depuis le début de la saison, les hommes d'Eddie Howe sortent par ailleurs d'une claque reçue sur la pelouse de Leicester City (0-4).

Pour cette rencontre, Liverpool, touché par le Covid-19, s'avance donc en 4-3-3. Devant Alisson, présent dans les buts, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Josep Matip et Andrew Robertson forment le quatuor défensif. Au milieu de terrain, Fabinho, positif au Covid-19, laisse sa place à Thiago Alcantara qui sera accompagné d'Alex Oxlade-Chamberlain et Jordan Henderson. Enfin, l'étincelant duo Mohamed Salah-Sadio Mané sera chargé de soutenir Diogo Jota, titulaire à la pointe de l'attaque. En face, les Toons alignent un 4-4-2 où Martin Dúbravka prend place dans les buts. Le portier slovaque sera protégé par une ligne de quatre défenseurs composée de Javier Manquillo, Fabian Schär, Jamaal Lascelles et Jamal Lewis. Dans l'entrejeu, Jonjo Shelvey et Isaac Hayden seront accompagnés de Ryan Fraser et Jacob Murphy dans des positions excentrées. Enfin, le duo Alan Saint-Maximin-Joelinton débutera devant.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Matip, Robertson – Thiago, Oxlade-Chamberlain, Henderson – Salah, Jota, Mané.

Newcastle : Dubravka – Manquillo, Schär, Lascelles, Lewis – Hayden, Shelvey, Fraser, Murphy - Saint-Maximin, Joelinton