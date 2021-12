Liverpool : Fabinho, Curtis Jones et Virgil van Dijk positifs au Covid-19

L'hécatombe se poursuit en Premier League. Alors que Liverpool accueille Newcastle, ce jeudi à 21 heures, pour le compte de la 17ème journée du championnat anglais, le club de la Mersey, largement favori pour cette rencontre, devra faire sans plusieurs de ses cadres. En effet, via un communiqué, les Reds viennent d'annoncer les forfaits de Fabinho, Curtis Jones et Virgil van Dijk après avoir enregistré des tests positifs au Covid-19.

Placés à l'isolement, les trois joueurs concernés ne remettent cependant pas en cause la tenue du match puisque le club précise par ailleurs que «l’ensemble de la configuration des Reds, y compris tous les joueurs et le personnel, a de nouveau été testé pour la COVID-19 aujourd’hui sans qu’aucun autre cas positif ne soit détecté». A noter que ce jeudi, la Ligue anglaise de football déclarait que 25 % des joueurs de ses 72 clubs (des quatre divisions professionnelles) n'avaient pas l'intention de se faire vacciner contre le Covid-19, même si des épidémies dans plusieurs clubs ont contraint au report de plusieurs rencontres, dont Leicester-Tottenham, prévu ce jeudi (20h30), pour le compte de la 17e journée de Premier League, ou Manchester United-Brighton de ce samedi (18e journée).

Fabinho, Curtis Jones and Virgil van Dijk will miss tonight’s Premier League fixture against Newcastle United after registering suspected positive tests for COVID-19.