Les réponses cash de Roberto De Zerbi sur le mercato de l’OM

Que nous réserve l’Olympique de Marseille pour le mercato ? Deuxième du classement de Ligue 1, le club phocéen respecte parfaitement ses temps de passage. Avec un match de championnat par semaine, Marseille semble avoir un effectif plutôt bien taillé. Mais les Olympiens ne s’interdisent rien. Ce mercredi, à l’occasion de sa conférence de presse bilan, Pablo Longoria avait confirmé que son club ne devrait pas rester inactif.

«En ce moment, on est dans une dynamique positive, donc on ne veut pas changer l’équilibre qui s’est créé dans l’équipe, surtout dans les dernières semaines. Un mercato, c’est une question d’opportunités. Il va y avoir du mouvement, certains joueurs n’ont pas assez de minutes à leur goût. On a fait de gros investissements cet été, on doit être attentif à la gestion économique aussi. On va saisir des opportunités s’il y en a, mais en gardant l’équilibre du groupe.»

RDZ calme le jeu avec Pogba

Ce vendredi, Roberto De Zerbi a donc logiquement été interrogé sur les propos de son patron. Et l’Italien semble clairement attendre du renfort. « Oui, nous avons fait cette réunion avec Pablo et Medhi et Giovanni Rossi. J’ai présenté les besoins qu’on avait, évidemment je ne peux pas vous les dire. Mais il y a deux, trois choses à faire oui. On verra. J’ai toujours trouvé ici le soutien total de la part des dirigeants, de Pablo, de Medhi, du propriétaire. On va essayer d’améliorer l’équipe », a-t-il déclaré, avant d’être relancé sur Paul Pogba.

« Je voudrais tous les champions dans mon équipe. Pogba, c’est un champion en dehors du fait qu’il a peu joué, mais on n’en a jamais parlé honnêtement. Il n’y a jamais eu d’ouverture à ce sujet. En janvier, il faut surtout qu’on trouve des joueurs pour les besoins qu’on a. Après, s’il y a des champions qui arrivent, on essaye de leur trouver un espace. » RDZ a conclu en laissant une ouverture, mais elle semble minime.