Real Madrid : Karim Benzema, l'homme de tous les records

Le Real Madrid ne pouvait manquer un tel rendez-vous. Dos au mur avant d'aborder son ultime rencontre de phase de poules en Ligue des champions face au Borussia Mönchengladbach, les Merengues devaient absolument l'emporter pour valider leur billet en huitième de finale. Une élimination précoce aurait provoqué des dommages collatéraux au sein de la Casa Blanca, notamment pour Zinedine Zidane... Mais voilà, un homme en a décidé autrement : Karim Benzema (32 ans).

Titularisé dans le onze façonné par Zidane, l'attaquant français est entré encore un peu plus dans l'histoire du club madrilène. Mercredi soir, l'ancien Lyonnais a rejoint Roberto Carlos en devenant le joueur étranger ayant disputé le plus de matchs sous la tunique du Real (527). Et pour célébrer ce record, Benzema a propulsé les siens en huitième de finale de Ligue des champions grâce à un doublé (9e, 32e). Une troisième victoire dans ce groupe B qui permet aux Merengues d'obtenir la première place du groupe et d'éviter quelques gros poissons au prochain tour.

Zinedine Zidane encense Karim Benzema

Interrogé au micro de RMC Sport à l'issue de la rencontre, l'international français se réjouissait de ce dénouement heureux, mais aussi d'avoir apporté une bouffée d'oxygène à son entraîneur Zinedine Zidane. « Chaque match est une finale. Si l'on joue en équipe comme aujourd'hui (mercredi), je crois qu'aucune équipe ne peut nous faire du mal. On prépare toujours bien les matches, mais parfois, on a cette once de chance pour marquer des buts. On avait besoin d'une victoire pour la confiance. On en ressort tous plus forts. On est une famille, on travaille tous ensemble. Les matches sont difficiles, mais on va continuer. On est sur la bonne voie, » confie le buteur madrilène.

Avec ce doublé, le principal protagoniste pointe à huit réalisations toutes compétitions confondues depuis le début de saison et s'impose comme l'atout numéro un du Real Madrid. Un constat partagé par son coach Zinedine Zidane en conférence de presse. « Ce que fait Karim, ça ne m'impressionne pas... Enfin si, ça m'impressionne toujours, mais je suis pas surpris de ce qu'il fait. Je ne sais même plus ce qu'il est, si c'est un attaquant, un numéro 10, un 9 et demi... Il fait tellement de choses sur le terrain que c'est magnifique de le voir comme ça. » Plus que jamais, Karim Benzema souhaite hisser le Real Madrid vers les sommets européens..