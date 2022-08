OM : une incroyable porte de sortie s'offre à Duje Caleta-Car

La suite après cette publicité

Pablo Longoria est sur tous les fronts. Le président de l'Olympique de Marseille a bouclé hier l'arrivée d'Alexis Sanchez avant de se présenter avec lui en conférence de presse. Dans le même temps, l'Espagnol s'active en coulisses afin de recruter un défenseur central. Et c'est Eric Bailly, dont Manchester United ne veut plus, qui est dans le viseur du dirigeant marseillais. Un président qui doit en parallèle réduire son effectif.

Plusieurs joueurs, à commencer par Bamba Dieng et Duje Caleta-Car, sont invités à s'en aller. Concernant le Croate, libre dans une année, soit en juin 2023, Pablo Longoria s'est montré très clair hier face aux journalistes. «L'Olympique de Marseille n'aura pas dans son effectif de joueur en fin de contrat. C'est très clair dans la politique du club et on a parlé avec le joueur et ses représentants».

L'Inter pense à Caleta-Car

Le club phocéen, visiblement encore marqué par le départ libre de Boubacar Kamara cet été à Aston Villa, veut éviter de voir partir un joueur pour zéro euro. D'autant que Frank McCourt exige des ventes. Caleta-Car va donc devoir trouver un point de chute cet été. Sauf que ça ne s'est pas bousculé pour lui depuis le début de l'été. Le Torino et Séville ont tâté le terrain sans forcément aller plus loin pour le moment. De quoi inquiéter l'OM. Mais finalement, une porte de sortie pourrait se présenter pour DCC.

En effet, Tuttosport révèle que l'Inter Milan a coché le nom du Croate. En quête d'un remplaçant à Milan Skriniar, qui pourrait rejoindre le PSG, les Nerazzurri pensent à Caleta-Car. Mais ce n'est pas encore gagné pour les Olympiens puisque le défenseur est une alternative. La piste prioritaire mène à Manuel Akandji. Mais Dortmund demande entre 15 et 20 M€. C'est trop pour l'Inter, qui a d'autres noms en tête dont Jean-Clair Todibo comme annoncé sur notre site. Caleta-Car va donc devoir patienter tout comme l'OM, qui demande 10 M€.