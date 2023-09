Les Bleuets mènent grâce à Lepenant !

27e - Cherki essaie de s’appuyer sur Barcola avec une passe puissante, le Parisien est pris par l’impact physique du défenseur derrière lui et ne parvient pas à conserver le cuir.

25e - Place à la pause fraicheur à Marcel-Picot, Thierry Henry donne des consignes à ces joueurs.

France (U21) - Danemark (U21) : les compositions officielles

23e - BUUUT pour l’équipe de France ! (1-0)

Un ballon mal renvoyé par un défenseur danois revient dans les pieds de Lepenant, le milieu de l’OL prend sa chance et enroule un joli tir qui file au fond des filets. Les Bleuets prennent les commandes au tableau d’affichage.

21e - Servi par Merlin, Cherki est cerné par deux adversaires et perd finalement le contrôle du ballon.

18e - Beau geste défensif de Gusto devant Daramy qui tentait de passer sur la gauche, le joueur de Chelsea récupère le cuir avec un tacle propre.

16e - Petit moment creux sur le terrain, le ballon circule à hauteur de la ligne médiane et les deux équipes se l’échangent.

14e - Kalimuendo se montre !

Bel enchaînement du Rennais dans la surface danoise, il efface un défenseur avant de frapper du gauche et cela est repoussé de la jambe par Jungdal.

13e - Zaïre-Emery s’infiltre dans la surface danoise et centre en retrait vers Kalimuendo, c’est coupé in extrémis par Kristensen.

12e - Coup de tête de Matsima sur ce corner venant de la gauche, c’est bloqué avec facilité par Jungdal.

10e - Les Français essaient de retrouver de la constance et de la justesse sur une longue phase de possession après plusieurs frayeurs défensives.

8e - Guillaume Restes en sauveur !

Double parade exceptionnelle du portier français à la suite d’un corner danois, on était tout proche de l’ouverture du score. C’est déjà la deuxième grosse alerte dans la surface des Bleuets.

7e - Moment chaud dans la surface française avec un but refusé à Boving pour une position de hors jeu, la défense tricolore était totalement battue sur cette transition rapide.

5e - Les joueurs prennent leurs repères dans ces premières minutes. Kalimuendo convoite un ballon en profondeur mais il est devancé par la bonne défense de Kristensen.

3e - Barcola s’écroule dans la surface à la suite d’un centre de Merlin, l’arbitre ne siffle pas.

1ère - C’est parti !

Début de ce match amical entre les U21 de la France et du Danemark, les Bleuets débutent avec le ballon.

18h25 | Coup d’envoi imminent

Les 22 acteurs entrent sur le terrain, place aux hymnes avant le début du match.

18h20 | Une saison avec plusieurs objectifs

Cette année à venir s’annonce haletante pour les U21 Français avec deux principaux objectifs : se qualifier pour le prochain Euro Espoirs et briller lors des Jeux Olympiques de Paris. La rencontre du soir est on le rappelle amical, les Bleuets affronteront ensuite la Slovénie en match qualificatif pour l’Euro le 11 septembre prochain.

18h10 | Zaïre-Emery capitaine !

Le Parisien est désigné capitaine par le sélectionneur pour cette rencontre, lui qui n’a que 17 ans et est appelé pour la première fois avec les Espoirs. Une étape de plus grillée avec rapidité par la pépite du PSG.

18h | La première pour Thierry Henry

Peut être plus que le match en lui même, c’est la présence de Thierry Henry sur le banc qui est l’évènement majeur du soir. Le champion du monde 1998 prendra place sur le banc des Espoirs pour la première fois, lui qui reste sur des expériences plutôt contrastées en tant que coach. C’est avec fierté et honneur qu’il a accueilli ce nouveau poste, les cartes sont désormais dans ses mains pour emmener les Bleuets le plus haut possible.

17h50 | Le XI de départ du Danemark

17h40 | Le XI de départ de la France

Thierry Henry décide d’organiser son équipe en 4-3-1-2. Le Toulousain Restes est au but, Lukeba est associé à Matsima en charnière centrale. La pépite parisienne Zaïre-Emery est titulaire et capitaine, Cherki sera le meneur de jeu en soutien de Kalimuendo et de Barcola.

17H30 | Bienvenue à Marcel-Picot !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté ce match amical entre les équipes U21 de la France et du Danemark. Le coup d’envoi sera donné à 18h30.