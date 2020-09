Séville FC : le futur transfert de Jules Koundé va rapporter gros à Bordeaux

Comme nous vous le révélions, Manchester City ne lâche pas Jules Koundé (21 ans). Les Citizens ont même trouvé un accord avec le défenseur central du Séville FC autour d'un contrat de cinq ans. Si le club andalou résiste pour le moment aux assauts anglais, City est loin de rendre les armes et a formulé une nouvelle offre. Si Koundé devait rallier l'Angleterre avant la fermeture du mercato, cela pourrait bien profiter aux Girondins de Bordeaux. Selon les informations de Sud-Ouest, le club bordelais avait négocié un intéressement de 20% sur la plus-value d'un futur transfert de son joueur formé au club.

Si la vente de Koundé se bouclait entre 60 et 70 millions d'euros, Bordeaux recevrait ainsi entre 7,5 et 9,5 millions d'euros, auxquels il faudrait ajouter le mécanisme de solidarité de la FIFA valable sur chaque transaction jusqu'aux 23 ans du joueur. Soit 2,75% de l'indemnité totale pour ses six ans passés en formation et 0,75% pour la Brède FC pour les trois précédentes. Les dirigeants bordelais suivent donc avec attention le dénouement de ce feuilleton...