Le PSG va être décimé par la trêve internationale !

Programmée dans la nuit de jeudi à vendredi dans la zone Amérique du Sud, la dixième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 pourrait avoir des conséquences directes sur la reprise de la Ligue 1, prévue le 10 septembre prochain. Selon les informations du quotidien L'Equipe, tous les internationaux sud-américains seraient ainsi incertains pour la cinquième journée de L1. Eloignés géographiquement, les principaux concernés auraient, en effet, peu de temps, pour faire leur retour dans l'Hexagone.

Une incertitude qui touche plusieurs clubs de notre championnat. Du Marseillais Gerson aux Lyonnais Paqueta et Guimaraes en passant par le Monégasque Maripan ou le Stéphanois Miguel Trauco, le principal perdant de cette trêve internationale pourrait cependant bien être le Paris Saint-Germain. Avec Neymar, Messi, Di Maria ou encore Marquinhos retenus avec le Brésil et l'Argentine, le PSG risque bel et bien de se présenter amoindri au moment de recevoir Clermont, samedi prochain.