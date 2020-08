Dayot Upamecano a séduit le Real Madrid

C'est peu dire que la performance de Dayot Upamecano a été remarquée jeudi soir lors de RB Leipzig-Atlético de Madrid. Excellent de bout en bout de la rencontre, le défenseur français de 21 ans a pu montrer de quoi il était capable à ceux qui ne le connaissait pas encore. Et ils étaient visiblement plus nombreux que prévu. Ce n'est pas le cas d'Arsenal, du Bayern Munich ou encore du Real Madrid, qui étaient à l'affût pour le récupérer cet été.

La suite après cette publicité

En effet, jusqu'au 31 juillet dernier, Upamecano était lié avec le club allemand jusqu'en 2021, avec une clause libératoire fixée à 60 M€. On le disait proche d'Arsenal ou du Bayern. Le joueur formé à Valenciennes a finalement prolongé jusqu'en 2023, mais pas sans toucher à la clause. Elle serait passée à 50 M€ selon la presse allemande, 45 M€ selon la presse espagnole du jour.

Un transfert programmé l'été prochain ?

Comme le rapporte As, le Real Madrid a suivi attentivement le quart de finale de Ligue des Champions et l'entraîneur français Zinedine Zidane est plus que jamais sous le charme du solide défenseur. Zizou a déjà coché son nom depuis bien longtemps et il avait alerté ses dirigeants sur le sujet. La prestation majuscule d'Upamecano à Lisbonne conforte son idée et a rallié le club à son avis. De là à imaginer un transfert dès cet été ?

Pas encore puisque, comme nous vous l'avions expliqué, le Real Madrid semble prêt à ne pas recruter cet été, privilégiant les retours de prêt, afin de ne pas impacter les finances du club, asséchées par la crise sanitaire. Le club merengue peut encore tenir une saison supplémentaire avec Ramos, Varane, Militao et Nacho. Il saura par contre bondir sur l'opportunité Upamecano au moindre signal favorable.