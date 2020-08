Ligue des Champions : l'équipe type des quarts de finale

La suite après cette publicité

Deux clubs français en demi-finale de Ligue des Champions, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la compétition. Forcément après les succès du PSG face à l'Atalanta et de l'OL contre Manchester City, on retrouve pas mal de représentants des équipes hexagonales dans ce onze type des quarts de finale. Dans les buts déjà, c'est Keylor Navas qui est aligné. Malgré un pépin physique qui l'a contraint à céder sa place en fin de match (il est incertain pour la demi-finale), le Costaricain a réalisé quelques parades décisives comme face à Hateboer et Gomez, récoltant la note de 7,5.

Dans ce 4-2-3-1, la défense a ce qu'on appelle vulgairement "de la gueule". Passeur et buteur lors du festival munichois face au Barça (8-2), Joshua Kimmich occupe le flanc droit, lui qui a longtemps été aligné au milieu de terrain cette saison, avant de redescendre d'un cran avec la blessure de Pavard. Alphonso Davies joue dans le couloir gauche. Le Canadien a ébloui la rencontre de vendredi soir, étant à l'origine de plusieurs buts. Il a fait vivre un calvaire au pauvre Semedo, notamment sur la réalisation de Kimmich.

Trois Parisiens, un Lyonnais, trois Français

La charnière centrale est occupée par deux Français. Il y a d’abord Dayot Upamecano. Le joueur du RB Leipzig a étouffé l'attaque de l'Atlético de Madrid, Diego Costa en premier lieu, se voyant attribué un 9 par notre rédaction. Il est accompagné de Presnel Kimpembe, lui aussi très bon face à l'Atalanta en milieu de semaine. Le champion du Monde, malheureux sur le but de Pasalic, a montré beaucoup de caractère durant ce quart de finale. Au milieu de terrain, c'est un duo 100% allemand que l'on retrouve avec les présences de Marcel Sabitzer et de Leon Goretzka, tous deux passeurs décisifs lors des qualifications du RB Leipzig et du Bayern.

Pour l'animation offensive, il y a du talent. Lui aussi buteur et passeur, Serge Gnabry est titulaire dans ce onze sur le côté droit. Comme Neymar, présent côté gauche et auteur de 25 duels remportés sur 33 contre la Dea, le jeune allemand aura été déroutant pour la défense adverse. Que dire de la prestation d'Houssem Aouar, aligné dans ce milieu de terrain après sa grande performance face à Manchester City. Il aurait pu retrouver Dembélé et son doublé en sortie de banc mais notre rédaction a préféré la présence de Thomas Müller en attaque. L'Allemand a reçu un 9 de notre part grâce à ses deux buts.