Lille cible Kang-in Lee

Ancien espoir de Valence dont le contrat a été résilié cet été pour qu'il puisse aller à Majorque, Kang-in Lee (20 ans) s'amuse avec le promu. Auteur d'un but et de 3 offrandes en 16 matches, il a trouvé sa place dans le collectif. Si bien que plusieurs formations sont intéressées par ses services. D'après AS, le Lille OSC serait d'ailleurs attentif à la situation du milieu offensif sud-coréen.

La suite après cette publicité

Alors que Jonathan Ikoné est proche de signer à la Fiorentina contre environ 15 millions d'euros, les Dogues ont ciblé Ludovic Blas mais aussi Kang-in Lee et Jorge de Frutos (Levante). Quoi qu'il en soit, le club nordiste devra attendre la vente de Jonathan Ikoné avant de recruter son remplaçant.