LOSC : Ludovic Blas pour remplacer Jonathan Ikoné ?

Arrivé au moins de juillet 2018, Jonathan Ikoné semble être de plus en plus proche d’un départ du LOSC. Le joueur formé au PSG, sous contrat jusqu’en 2023, est en discussion avec la Fiorentina selon nos informations, ce qu’a confirmé Oliver Letang récemment. Mais les Dogues auraient d’ores et déjà une idée pour le remplacer.

D’après L’Équipe, le profil de Ludovic Blas (24 ans) plaît aux dirigeants lillois. Sous contrat jusqu’en 2024 avec Nantes, il a marqué à 7 reprises et délivré une passe décisive depuis le début de la saison en championnat. Il a également l’avantage de bien connaitre Jocelyn Gourvennec, qui l’a lancé en Ligue 1 avec Guingamp en 2015.