OM - Nice : les compositions probables

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits, ce week-end, avec un joli choc pour cette quatrième journée du championnat entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Dauphin du PSG après trois journées, le club phocéen réalise un bon début de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi (deux victoires, un nul). Pour ce rendez-vous à domicile face aux Aiglons, le technicien italien devrait, à ce titre, miser sur la continuité.

Dès lors, si Leonardo Balerdi ne devrait pas participer à ce duel et que Quentin Merlin, Elye Wahi et Valentin Carboni sont incertains pour cette rencontre, l’ancien coach de Brighton pourrait, à nouveau, aligner un 4-2-3-1. Dans les buts, Geronimo Rulli est logiquement pressenti. Pour le protéger, Pol Lirola serait lui titularisé au poste de latéral gauche, tandis que Lilian Brassier et Derek Cornelius formeront la charnière centrale. Sur le côté droit de la défense, Amir Murillo est attendu.

Le groupe de l’OM face à Nice avec des retours inattendus

L’OM avec Greenwood et Maupay

Dans l’entrejeu, Pierre-Emile Höjbjerg, auteur de débuts tonitruants sous la tunique marseillaise, devrait quant à lui être associé à Geoffrey Kondogbia. Un double pivot complété par Amine Harit, dans un rôle de meneur de jeu. Enfin, sur le front de l’attaque, Luis Henrique et Mason Greenwood, facteur X de l’OM, devraient, sans grande surprise, soutenir Neal Maupay, annoncé dans le onze de départ. Huitième de Ligue 1 après un départ mitigé (une défaite, un nul, une victoire), l’OGC Nice aura, de son côté, fort à faire à l’Orange Vélodrome. Pour cette confrontation, Franck Haise, privé de Sanson, Laborde, Moffi, Boudaoui (blessés) et Bombito (suspendu), pourrait opter pour un 3-4-3.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 7 3 6 2 1 0 10 4 8 Nice 4 3 2 1 1 1 6 4

Dans les cages, Marcin Bulka sera titulaire. Pour la défense à trois des Aiglons, Youssouf Ndayishimiye accompagnera Dante et la nouvelle recrue niçoise Mohamed Abdelmonem. Aligné en piston gauche, Melvin Bard sera lui chargé d’animer le couloir, tout comme Jonathan Clauss, son pendant droit. Dans l’axe, Pablo Rosario et Tanguy Ndombélé devraient débuter. Enfin, Jérémie Boga, Badredine Bouanani et Evann Guessand, auteur d’un doublé à Angers, sont annoncés titulaires (Un doute subsiste entre Cho et Bouanani) et tenteront de déstabiliser l’arrière-garde phocéenne.

