OL : Moussa Dembélé répond aux rumeurs...

Prêté à l’Atlético de Madrid la saison dernière (0 but inscrit en 5 matches de Liga), Moussa Dembélé (24 ans) a fait son retour à l’Olympique Lyonnais après avoir remporté la Liga. Mais comme nous vous le révélions, l’attaquant français pourrait repartir à Madrid puisque Gones et Colchoneros négocient un nouveau prêt.

La suite après cette publicité

Entre temps, Le Progrès a publié un article indiquant que le joueur aurait fait part à ses dirigeants de son désir de forcer son départ à l’Atlético et que le ton serait monté. Ce à quoi l’intéressé a répondu. « Bras de fer ? Haussé le ton ? « Plus on pratique et plus on s’améliore et ça vaut aussi pour raconter n’importe quoi » ». Voilà qui est dit !