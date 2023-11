Lamine Yamal va bientôt dire adieu au Maroc pour de bon

L’Espagne dispute sa 10e et dernière journée des éliminatoires à l’Euro 2024 ce dimanche soir, à 20h45, contre la Géorgie. Une rencontre plus ou moins anodine puisque la Roja a d’ores et déjà validée son billet pour l’Allemagne. Mais elle ne l’est pas pour Lamine Yamal, qui deviendra après ce match, officiellement Espagnol, du moins pour 3 ans.

En effet, selon la loi, un joueur se doit de participer à au moins 4 rencontres pour qu’il soit affilié à une seule et unique nation, pendant 3 ans. Cela signifie qu’après l’opposition face à la Géorgie, Lamine Yamal n’aura plus la possibilité d’évoluer sous les couleurs du Maroc jusqu’en 2026. Une nouvelle rassurante pour la Roja qui sécurise donc l’avenir, à court terme, de sa jeune pépite.