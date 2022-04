Liverpool : Klopp lance les hostilités avant le choc face à City

Si l'actualité de ce dimanche en France sera principalement tournée vers le premier tour des élections présidentielles, l'attention en Angleterre sera elle tournée vers le match de l'année entre Liverpool et Manchester City. En effet, les deux formations ne comptent qu'un point d'écart à la tête du championnat, à seulement huit journées de la fin. Le match à l'Etihad Stadium représente donc la meilleure occasion pour les deux formations de prendre un avantage considérable sur leur adversaire direct.

La suite après cette publicité

Vainqueur ce mardi soir de Benfica en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Jurgen Klopp est revenu, en conférence de presse d'après match sur la rencontre de dimanche, lançant les hostilités, mais estimant également que la saison ne se jouait pas simplement sur cette rencontre : «tout le monde connaît l'importance du prochain match, mais après ce match, il y en aura d'autres, dans d'autres compétitions et en Premier League aussi. Si vous ne pouvez pas être premier, vous voulez être deuxième, si vous êtes derrière, vous voulez vous rapprocher, c'est tout. Si vous êtes proche, vous voulez dépasser, c'est la situation. Et ce sera une tentative en bonne et due forme. »

🗣 "But after this game there will be other games."



Jurgen Klopp does not think the upcoming game against Manchester City will be the title decider pic.twitter.com/NFE3YgRikM