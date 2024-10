C’est la guerre ouverte entre le Borussia Dortmund, Nuri Şahin et Edin Terzic

C’est une scène assez inhabituelle à laquelle a assisté la télévision allemande mardi dernier. Après la victoire renversante du Real Madrid sur le Borussia Dortmund (5-2) en Ligue des Champions, un certain Edin Terzic, consultant star d’Amazon Prime en Allemagne, a fait sa première apparition publique depuis son départ du BvB en juin dernier. C’était justement lors de la finale de la dernière C1, qui opposait déjà les deux formations du soir. Forcément, le nouvel employeur de l’entraîneur croate attend de l’expertise, et pourquoi pas même quelques critiques qui ont toujours le don de faire réagir.

Il ne s’en est pas privé au moment de débriefer la rencontre en compagnie de l’ancienne joueuse elle aussi consultante, Tabea Kemme, et le présentateur Alex Schlüter. «L’essentiel est de calmer le stade grâce à de longues phases de possession, ce qui leur a manqué en seconde période, a notamment analysé Terzic à propos de son ancienne équipe. On a vu qu’ils (le Real Madrid) n’aiment pas défendre. Il n’y a eu aucune surprise de la part du Real, ni offensivement ni défensivement.» Cette déclaration n’a rien d’assassine mais en Allemagne, on voit cela comme une critique.

Le BvB n’a pas du tout apprécié l’intervention médiatique de Terzic

Selon lui, le BvB aurait certainement dû faire mieux, surtout après avoir mené de deux buts à la pause. D’après Bild, cette séquence n’a pas du tout été appréciée par la direction du club de la Ruhr. Non seulement elle n’a pas aimé les critiques émises par celui qui était encore en poste il y a 5 mois, mais en plus de cela, Terzic rechignait à l’exercice médiatique du temps où il dirigeait le BvB. Il préférait endosser le rôle de victime plutôt que de justifier certains de ses choix, au risque d’essuyer quelques remarques. Pour lui, c’était surtout la faute des médias si son équipe perdait, en raison d’articles négatifs.

Les temps ont visiblement changé depuis que Terzic est passé de l’autre côté de la barrière. Cela a pu surprendre également en raison de sa proximité avec Nuri Sahin, lequel était son adjoint durant son mandat de deux ans (2022-2024). Les deux hommes sont proches et ce manque de soutien intervient au moment où l’ancien milieu de terrain affronte sa première crise sportive. Le BvB n’est que 7e de Bundesliga après 7 journées et a déjà enregistré une lourde défaite à Stuttgart (5-1) et une plus étonnante à l’Union Berlin (2-1). Son poste n’est pas remis en cause mais il lui faut rapidement redresser la barre.